Lobo-guará recebe tratamento dentário após resgate na Ponte Alta da Gama

A lobo-guará fêmea resgatada na Ponte Alta do Gama, no último domingo (28/9), recebeu tratamento dentário no Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (Hfaus). Os procedimentos foram feitos na terça-feira (30/9) por uma equipe de dentistas veterinários com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do animal.

Apesar de chegar ao hospital sem ferimentos, o animal passou por uma avaliação clínica criteriosa. Os exames então indicaram dentes desgastados e fraturados, além de um processo infeccioso, que exigiram intervenções como limpeza, raspagem e extração de dentes.

Após a consulta, a fêmea de lobo-guará recebeu medicação pós-cirúrgica, como anti-inflamatórios, analgésicos e antibióticos, e seguiu para observação. Assim que estiver completamente recuperada e apta a se alimentar sozinha, será encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, onde passará por nova avaliação antes da reintrodução à natureza.

Em caso de avistamento ou resgate de animal silvestre, a orientação é nunca intervir diretamente. O ideal é acionar os órgãos ambientais pelo 190 (BPMA) ou 193 do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

