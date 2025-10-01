Câncer de Mama: uma rede de cuidados é tema do CB Debate desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (1º/10), a partir das 14h30, o auditório do Correio Braziliense recebe a terceira edição do CB Debate “Câncer de Mama: uma rede de cuidados”, que marca a abertura da programação do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais no YouTube e Facebook e haverá a possibilidade de participação do público através de link interativo.

A programação será dividida em dois painéis temáticos. O primeiro, “Caminhos para o cuidado integral”, vai destacar a necessidade de uma rede articulada que una prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e apoio psicológico no enfrentamento da doença. Já o segundo, “Desafios reais da jornada oncológica”, discutirá as dificuldades que as pacientes enfrentam no dia a dia, como demora na marcação de exames, início tardio do tratamento e desigualdade de acesso entre as regiões.

Entre os convidados estão a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, a secretária de Estado da Mulher no Distrito Federal Giselle Ferreira. No primeiro painel, o espaço é da mastologista do Hospital Anchieta Nadya Guimarães, da oncologista clínica da Rede D'or Ana Carolina Salles e do oncologista Cristiano Resende. Já o segundo painel é formado pelo oncologista e vice-presidente do Conselho Científico da Femama Anderson Silvestrini, a oncologista clínica do Hospital Brasília Jana Pacífico, e a oncologista clínica especializada em tumores femininos e oncogenética Andreza Souto.

Acompanhe ao vivo: