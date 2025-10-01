Morre Reginaldo Magno de Sá Júnior, economista e velejador, aos 56 anos

Reginaldo Magno de Sá Júnior. Ele foi do conselho consultivo do Clube Unidade de Vizinhança (108/109 Sul), velejador do Iate Clube - (crédito: Cedido ao Correio)

O economista Reginaldo Magno de Sá Júnior, de 56 anos, será velado nesta quarta-feira (1/10), das 15h às 17h, na Capela 7 do Cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Conselheiro consultivo do Clube Unidade de Vizinhança (108/109 Sul) e velejador do Iate Clube, ele morreu vítima de um ataque cardíaco fulminante na segunda-feira (30/9).

Reginaldo era conhecido pela alegria e pelo bom humor. “Meu irmão era uma pessoa muito alegre, brincalhão. Estava sempre com uma pegadinha nova, um projeto. Aos 56 anos, sem filhos, planejava montar um negócio em Pirenópolis e se mudar em novembro. Partiu cheio de planos, muito triste”, declarou a irmã, a jornalista e colunista do Correio Denise Rothenburg.

Entre os amigos mais próximos, a paixão pelo esporte náutico marcava. Eduardo da Costa e Silva, o Duda, relembrou quase 50 anos de amizade. “Conheci o Reginaldo aos 8 anos, ainda no colégio Inei, e fui eu quem o apelidou de Piu-Piu. Mais tarde, no Iate Clube, despertou nele a paixão pela vela, que seguiu até os últimos dias. Passamos a juventude viajando para campeonatos e, mais recentemente, ainda velejávamos juntos. Também dividíamos a paixão pelo Flamengo, sempre assistindo aos jogos lado a lado”, contou.

O empresário relembrou momentos que marcaram a amizade de décadas com Reginaldo. Segundo ele, as disputas na vela, ora como rivais, ora em parceria, sempre terminavam da mesma forma: em risadas, abraços, uma cerveja e conversas que pareciam não ter fim. Durante a pandemia, a proximidade se fortaleceu ainda mais, Reginaldo foi uma das poucas pessoas a frequentar sua casa naquele período, quando dividiram filmes, partidas de futebol e companheirismo em meio ao isolamento.

Na última fotografia registrada, no último domingo, Reginaldo aparece no Clube Unidade de Vizinhança. Pouco depois, se preparava para encontrar amigos para assistir ao jogo do Flamengo.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Clube da Vizinhança lamentou a perda: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento precoce do nosso conselheiro Reginaldo Magno de Sá Júnior. Ele deixa um legado de dedicação e compromisso com o Clube, sendo exemplo de amizade e companheirismo para todos nós”. Reginaldo deixa as irmãs, Denise e Paula.



