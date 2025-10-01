CLDF aprova incluir Parada LGBTQIAP+ de Taguatinga no calendário oficial do DF

A Câmara Legislativa do DF aprovou a inclusão da Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de Taguatinga no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. A decisão foi aprovada na terça-feira (30/9) pelos deputados distritais, por meio do projeto de lei 528/23 do deputado Gabriel Magno (PT). O projeto determina que o evento deve ser comemorado anualmente no terceiro domingo do mês de setembro.

Neste ano, a 18ª Parada LGBTQIAP+ da cidade foi comemorada na Praça do Relógio em 21 de setembro, com o tema “Orgulho de ser e celebrar todas as diferenças”. O evento gratuito reuniu artistas como Valesca Popozuda, Pepita e o grupo Irmãs de Pau, que animaram a multidão do alto do trio elétrico e garantiram momentos de festa e alegria para quem esteve presente.

O projeto foi aprovado em primeiro e segundo turnos e seguem para sanção ou veto do governador Ibaneis Rocha.

