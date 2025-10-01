"Vamos zerar a fila de mamografia", anuncia Celina Leão

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou, na tarde desta quarta-feira (1/10), uma parceria do Governo do Distrito Federal (GDF) com a iniciativa privada para zerar a fila da mamografia na rede pública de saúde do DF. O anúncio foi feito durante a participação de Celina Leão no CB.Debate — uma rede de cuidados, realizado pelo Correio Braziliense na tarde desta quarta-feira (1º/10).

O programa, denominado “O câncer não espera”, é uma parceria o GDF com o laboratório Sabin e o BRB. “A prevenção é o caminho certo, principalmente no caso do câncer de mama”, disse a vice-governadora.

Debate

O Outubro Rosa é mais do que um símbolo: é um chamado à ação. O movimento promove a conscientização sobre o câncer de mama, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no cuidado integral com a saúde da mulher.

No Brasil, o caminho entre diagnóstico e tratamento ainda apresenta desafios, como a demora na detecção da doença, o difícil acesso a serviços de saúde e a falta de apoio emocional às pacientes — especialmente em regiões mais vulneráveis.

Para ampliar essa discussão essencial, o Correio Braziliense realiza a 3ª edição do evento “Câncer de mama: uma rede de cuidados”, um encontro que busca reflexões e soluções para fortalecer um sistema de saúde mais articulado, inclusivo e humanizado.

O evento está sendo transmitido ao vivo no canal do Correio Braziliense no YouTube.