Outubro começa com dia de calor e baixa umidade

O Distrito Federal terá mais um dia quente e seco nesta quarta-feira (1º/10). A temperatura mínima registrada foi de 16°C, e as máximas devem variar entre 31°C e 33°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar, que começou a manhã em torno de 65%, deve cair bastante no período da tarde, podendo chegar a 15% em algumas áreas, ou até menos pontualmente.

Na terça-feira (30/9), o DF marcou o dia mais seco do ano, com apenas 8% de umidade do ar. Diante das condições, o Inmet emitiu alerta vermelho para baixa umidade, o que indica risco potencial de incêndios florestais e problemas à saúde da população.

O cenário reforça a necessidade de cuidados redobrados:

Manter-se hidratado

Evitar atividades físicas sob o sol entre 10h e 16h

Usar protetor solar

Redobrar atenção no manuseio de fogo para evitar queimadas, comuns nessa época do ano.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva para os próximos dias, e o tempo deve seguir estável, com predomínio de sol.

