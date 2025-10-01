InícioCidades DF
Outubro começa com dia de calor e baixa umidade

Temperaturas variam entre 16°C e 33°C. Após dia mais seco do ano registrado na terça-feira (30/9), umidade relativa do ar pode cair para 15% à tarde

Quarta-feira, 28 de Junho. Lago Oeste. Céu de Brasília. Inverno em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal terá mais um dia quente e seco nesta quarta-feira (1º/10). A temperatura mínima registrada foi de 16°C, e as máximas devem variar entre 31°C e 33°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar, que começou a manhã em torno de 65%, deve cair bastante no período da tarde, podendo chegar a 15% em algumas áreas, ou até menos pontualmente.

Na terça-feira (30/9), o DF marcou o dia mais seco do ano, com apenas 8% de umidade do ar. Diante das condições, o Inmet emitiu alerta vermelho para baixa umidade, o que indica risco potencial de incêndios florestais e problemas à saúde da população.

O cenário reforça a necessidade de cuidados redobrados:

  • Manter-se hidratado
  • Evitar atividades físicas sob o sol entre 10h e 16h
  • Usar protetor solar
  • Redobrar atenção no manuseio de fogo para evitar queimadas, comuns nessa época do ano. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva para os próximos dias, e o tempo deve seguir estável, com predomínio de sol.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 01/10/2025 07:40 / atualizado em 01/10/2025 07:42
