CB.Poder ganha prêmio Engenho de Comunicação em evento no Teatro Nacional

O CB.Poder, programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, foi o ganhador do 21º Prêmio Engenho de Comunicação — O dia em que o jornalista vira notícia, na categoria Programa de TV. A cerimônia ocorreu nesta terça-feira (29/9), na Sala Martins Pena do Teatro Nacional, ao som da Orquestra Sinfônica de Brasília e diante de um público de cerca de 500 pessoas.

Criado como blog e perfil no Twitter, o CB.Poder se consolidou como referência em cobertura política, promovendo sabatinas com presidenciáveis, debates com candidatos ao GDF e entrevistas com nomes da OAB e da UnB. Durante a pandemia, também criou uma sala de crise em parceria com a universidade, levando informação científica à população. O formato deu origem aos projetos CB.Saúde e CB.Agro.

O Prêmio Engenho, criado há 21 anos pela jornalista Kátia Cubel, reconhece profissionais da imprensa de Brasília. Nesta edição, trouxe a novidade da categoria Futuro do Jornalista, premiando três estudantes em concurso de redação. Os vencedores farão uma semana de mentoria em redações do DF, incluindo o Correio.

Diferente de outras edições, o Prêmio Engenho ocorreu na Sala Martins Pena, no Teatro Nacional. O espaço foi reaberto em 18 de dezembro do ano passado, marcando a primeira etapa da reforma do Teatro, que estava fechado desde 2014. A sala, que já havia sido inaugurada em 1966, passou por adequação às normas de segurança, com adição de saídas de emergência, melhoria da acessibilidade e substituição de materiais por antichamas.

A escolha do espaço foi proposital, diz Kátia. “Pela primeira vez, em 21 anos, o prêmio é feito em um auditório. Isso tem um simbolismo que reforça a representatividade do Prêmio Engenho, como Oscar do jornalismo na capital do país.”