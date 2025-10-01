MPDFT abre inquérito contra secretário de Transporte e Mobilidade

Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão no DF e em Goiás contra os suspeitos - (crédito: Reprodução)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu inquérito para investigar o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, após denúncia de que ele estaria atuando para favorecer as empresas de ônibus.

O inquérito, instaurado em 25 de setembro pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (30/9). Na edição, foi informado que o MPDFT vai apurar a atuação de Zeno, que seria “contrária ao interesse público”.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade informa que o inquérito se deu por meio de uma denúncia anônima, feita na Ouvidoria do MPDFT, por conta da ação de auditores da própria Semob.

Ainda foi informado que alguns fiscais estariam impedindo o tráfego de ônibus devido a pequenas irregularidades, como problemas na campainha e no banco rasgado do cobrador. Assim, medidas emergenciais foram tomadas para que a circulação dos coletivos fosse normalizada.

“Os atos do secretário Zeno Gonçalves são motivados pelas áreas finalísticas, obedecendo aos princípios de legalidade e impessoalidade e que não há nenhum tipo de favorecimento a quem quer que seja”, destacou a pasta.

O secretário determinou abertura de sindicância para apurar a atuação dos auditores envolvidos e vai encaminhar o caso para a Corregedoria Geral do DF, para que acompanhe o inquérito aberto pelo MPDFT.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado