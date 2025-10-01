"Informação de qualidade é crucial contra o câncer de mama", diz especialista

O oncologista Cristiano Resende, da Oncoclínicas destacou a relevância de orientar as mulheres sobre os cuidados com a saúde - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A terceira edição do CB.Debate — “Câncer de mama: uma rede de cuidados” marca a abertura da programação do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. O evento ocorre nesta quarta-feira (1º/10), no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do jornal no YouTube e no Facebook. O público pode interagir e participar por meio de um link dedicado.

Um dos painelistas é o oncologista Cristiano Resende, da Oncoclínicas, que destacou a relevância do tema e a necessidade de orientar as mulheres sobre os cuidados com a saúde. “É fundamental termos um espaço para falar de prevenção, ainda mais em um cenário marcado pela enxurrada de notícias falsas. Discutir com base em evidências científicas é crucial, pois oferece às mulheres informações que as ajudam a compreender os riscos da doença, a importância de realizar a mamografia a partir dos 40 anos e como esse exame pode identificar lesões em estágio inicial, aumentando significativamente as chances de cura”, afirmou.

Segundo ele, o Outubro Rosa reforça a importância do autocuidado. “Esse mês serve como lembrete. A prevenção deve ser um hábito ao longo de todo o ano, mas o Outubro Rosa reforça essa mensagem”, acrescentou.

Debate

O Outubro Rosa é mais do que um símbolo: é um chamado à ação. O movimento promove a conscientização sobre o câncer de mama, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no cuidado integral com a saúde da mulher.

No Brasil, o caminho entre diagnóstico e tratamento ainda apresenta desafios, como a demora na detecção da doença, o difícil acesso a serviços de saúde e a falta de apoio emocional às pacientes — especialmente em regiões mais vulneráveis.

Para ampliar essa discussão essencial, o Correio Braziliense realiza a 3ª edição do evento “Câncer de mama: uma rede de cuidados”, um encontro que busca reflexões e soluções para fortalecer um sistema de saúde mais articulado, inclusivo e humanizado.