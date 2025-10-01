Mobilidade urbana lidera investimentos do Novo PAC no Distrito Federal

O investimento em mobilidade urbana deve liderar o ranking de repasses do Novo PAC ao Distrito Federal. A informação foi passada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (1º/10), na Câmara Legislativa (CLDF), durante apresentação dos aportes previstos para a capital.

Ao detalhar os setores contemplados pelo Novo PAC no Distrito Federal, Rui Costa apresentou os principais destaques: mobilidade urbana (R$ 3,2 bilhões), habitação do Minha Casa Minha Vida (R$ 1,3 bilhão), rodovias (R$ 453 milhões), saneamento (R$ 294 milhões) e prevenção de desastres (R$ 286 milhões). Também haverá recursos para saúde, educação, cultura e inovação.

“O maior volume está concentrado em mobilidade, porque sabemos que essa é uma das grandes necessidades do Distrito Federal. Mas também há investimentos em saneamento, saúde e educação, áreas que impactam diretamente a qualidade de vida”, reforçou.

Investimento

O pacote de investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) previstos para a capital do país soma R$ 14 bilhões em obras estruturantes, abrangendo um total de 109 empreendimentos estratégicos. O debate, solicitado pelo deputado distrital Chico Vigilante (PT), tem como objetivo alinhar as prioridades locais com a agenda nacional de desenvolvimento.

Do montante total, R$ 10,9 bilhões estão com execução prevista até o final de 2026. Outros R$ 2,1 bilhões estão programados para o período posterior a essa data. Segundo balanço parcial do programa no DF, 40% dos investimentos com prazo até 2026 já foram aplicados, e a expectativa é de que o ritmo das entregas se intensifique com as próximas etapas e novos repasses orçamentários.

Hoje, o Novo PAC no DF mantém 54 obras em fase de execução, além de 11 processos em licitação e/ou leilão. Dos empreendimentos previstos no cronograma de investimentos, 14 obras já foram concluídas e entregues à população em 2024. Outros 30 projetos estão em fase preparatória, que incluem estudos, projetos de engenharia e licenciamento ambiental.

