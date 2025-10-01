Para oncologista, causa hereditária do câncer precisa de mais atenção

Durante sua participação na terceira edição do CB.Debate Câncer de Mama: uma rede de cuidados, a oncologista clínica, Andreza Souto, comentou sobre o risco hereditário do câncer. Segundo a especialista, 15% dos casos de câncer são causados por fatores hereditários.

"Toda mulher até os 65 anos que teve um diagnóstico de câncer deve passar por um aconselhamento genético e realizar uma testagem genética para avaliar o tipo desse câncer", afirmou. A especialista ressalta que, mesmo que apenas homens em um família tenham histórico de câncer, é importante fazer esse teste para conferir se a família é portadora de uma mutação genética.

Sobre o perigo hereditário do câncer de mama, a médica cita o caso da atriz Angeline Jolie. "Ela possui um histórico muito grande de câncer na família, tendo, pelo lado materno, câncer de mama, ovário e próstata. Ao realizar esse teste genético, foi constatado que ela tem uma mutação que confere até 70% de chance de desenvolver câncer", acrescentou.

Segundo a médica, em casos hereditários, as chances de câncer de ovário sobem para 50%. Taca muito elevado do que as chances de uma pessoa média, que chega a 1%. "Por isso é importante realizar exames. Se temos essa informação antes, conseguimos promover uma prevenção oncológica", ressaltou.

No cenário nacional, Andreza lamenta que ainda é muito difícil ter acesso ao aconselhamento genético. "Conseguimos em alguns locais, mas é algo que ainda está distante em um contexto geral. Temos um atraso muito grande entre as cidades", afirmou. Ela também acredita que quanto mais essas informações foram disseminadas, melhor. "No meu consultório, 40% das mulheres não são pacientes do câncer e procuram essas informações do teste genético. O cenário de escassez está mudando", finalizou.