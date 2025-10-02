Novo Centro de Distribuição da Amazon é inaugurado no DF

Ibaneis Rocha participa de inauguração do novo Centro de Distribuição da Amazon no Distrito Federal - (crédito: Renato Alves/ Agência Brasília)

Foi inaugurado, em Santa Maria, o novo Centro de Distribuição da Amazon no Distrito Federal. Com 67 mil m² e capacidade para processar até 135 mil pacotes por dia, o espaço deve gerar 1,4 mil empregos. O governador Ibaneis Rocha participou da cerimônia na quarta-feira (1º/10) e ressaltou a importância do investimento para a economia local.

“Para nós é uma alegria. Com a nova operação nós teremos a oportunidade de melhorar a vida das empresas do Distrito Federal que poderão colocar os seus produtos aqui e vender para o Brasil e para o mundo. Isso cumpre o papel da capital da República de integrar o Brasil”, destacou o chefe do Executivo.

A nova instalação se soma a outro centro já existente e às três estações de entrega operadas pela Amazon no DF. A ação faz parte da estratégia do Governo do Distrito Federal (GDF) de consolidar a capital como centro logístico nacional, onde a localização estratégica e infraestrutura aeroportuária sejam aproveitadas.











