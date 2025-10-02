Morre José Oscar Pelucio, advogado e militante em defesa da democracia

José Oscar Pelucio construiu uma vida dedicada à defesa dos trabalhadores e à luta pela democracia - (crédito: Arquivo pessoal)

Morreu na noite de quarta-feira (1°/10), aos 96 anos, o advogado e militante sindical José Oscar Pelucio Pereira. O velório será nesta sexta-feira (3/10), das 9h às 11h, na Capela 7 do Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.

Nascido em Baependi (MG), em 1929, Pelucio construiu uma vida dedicada à defesa dos trabalhadores e à luta pela democracia. Foi advogado de sindicatos, participou de movimentos sociais e teve papel importante nos governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart, quando atuou como procurador do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC) e da Superintendência da Reforma Agrária. Com o golpe de 1964, foi perseguido pela ditadura militar, teve o escritório depredado, foi preso e barbaramente torturado, carregando sequelas físicas e psicológicas ao longo da vida.

Em Brasília desde 1960, construiu família e consolidou uma trajetória marcada pelo engajamento político e pela solidariedade. Pelucio foi homenageado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2022 por sua contribuição à democracia além das inúmeras homenagens e condecorações, como medalhas da Ordem do Mérito de Dom Bosco, da Ordem do Mérito de Brasília, da Ordem do Mérito de Trabalho Getúlio Vargas, do Mérito Eleitoral e medalha de Honra Presidente Juscelino Kubitschek.

