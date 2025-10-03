Suspeito de tentar matar ex e cinco crianças em incêndio criminoso é preso no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PCDF), nesta quinta-feira (2/10), acusado de incendiar a residência da ex-companheira. Segundo a investigação, Jonatha dos Santos, 25 anos, colocou em risco a ex e outras cinco crianças que estavam no local. O crime ocorreu em 13 de junho, na Cidade Estrutural.

Conforme as apurações da 8ª Delegacia de Polícia, que cuida da região, inconformado com o fim do relacionamento, o suspeito teria arrombado a janela do imóvel e ateado fogo ao local. No interior da casa estavam os dois filhos do casal, de 2 e 5 anos, além de outras três crianças sob os cuidados de uma amiga da vítima. Todas conseguiram escapar pelos fundos, enquanto as chamas destruíram a sala e a cozinha, poupando apenas parte dos quartos.

O Ministério Público enquadrou a conduta de Jonatha como tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e tentativa de homicídio qualificado contra as crianças, pelo risco generalizado e pela crueldade da ação.

O acusado já tinha passagens por violência doméstica, ameaças e descumprimento de medidas protetivas. No início deste ano, chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado por decisão judicial.

Ele foi localizado durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Agora, Jonatha segue preso na carceragem da PCDF, onde permanece à disposição do Judiciário.