Supermercado no Paranoá é evacuado após vazamento de líquido tóxico

Uma empilhadeira teve a bateria perfurada e vazou um líquido tóxico, na noite desta quinta-feira (2/10), no supermercado Ultrabox, no Paranoá. O local precisou ser evacuado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).
Segundo a corporação o líquido é tóxico e, por isso, a área foi isolada para permitir a limpeza segura do ambiente. Até o momento, não houve registro de vítimas.
Aguardem mais informações.
Por Mariana Saraiva
postado em 02/10/2025 21:14