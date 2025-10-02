InícioCidades DF
PERIGO

Supermercado no Paranoá é evacuado após vazamento de líquido tóxico

Bateria de empilhadeira rompeu e liberou líquido tóxico; área foi evacuada e isolada

Supermercado do Paranoá é evcuado após vazamento de líquido tóxico - (crédito: Material cedido ao Correio )
Supermercado do Paranoá é evcuado após vazamento de líquido tóxico - (crédito: Material cedido ao Correio )

Uma empilhadeira teve a bateria perfurada e vazou um líquido tóxico, na noite desta quinta-feira (2/10), no supermercado Ultrabox, no Paranoá. O local precisou ser evacuado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a corporação o líquido é tóxico e, por isso, a área foi isolada para permitir a limpeza segura do ambiente. Até o momento, não houve registro de vítimas.

Aguardem mais informações.

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 02/10/2025 21:14
