Supermercado no Paranoá é evacuado após vazamento de líquido tóxico

Supermercado do Paranoá é evcuado após vazamento de líquido tóxico - (crédito: Material cedido ao Correio )

Uma empilhadeira teve a bateria perfurada e vazou um líquido tóxico, na noite desta quinta-feira (2/10), no supermercado Ultrabox, no Paranoá. O local precisou ser evacuado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a corporação o líquido é tóxico e, por isso, a área foi isolada para permitir a limpeza segura do ambiente. Até o momento, não houve registro de vítimas.

Aguardem mais informações.