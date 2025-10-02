Megaoperação apreende uma tonelada de drogas em Planaltina e Formosa (GO)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu quase uma tonelada de drogas em Planaltina (DF) e em Formosa (GO) durante a Operação Rota Final, deflagrada entre a noite de quarta-feira (1º/10) e a madrugada desta quinta-feira (2/10). A ação, conduzida pela 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, resultou ainda na prisão em flagrante de um casal, na apreensão de munições e de três veículos utilizados pelo grupo criminoso.

As investigações começaram há cerca de três meses, a partir do monitoramento de um homem com diversas passagens por tráfico e associação criminosa. Ele foi abordado pelos agentes em Planaltina, quando dirigia um VW/Gol branco usado para distribuir entorpecentes. No carro, os policiais encontraram tabletes de crack e aproximadamente R$ 18 mil em espécie. A esposa do suspeito também foi detida.

A partir das informações levantadas, a equipe seguiu até uma residência em Formosa (GO), identificada como depósito da quadrilha. No imóvel, foram apreendidos cerca de 730 tabletes de maconha, 176 de cocaína e 50 de crack, além de balanças de precisão, materiais para fracionamento e munições de calibres .38, .40 e 9mm. Três veículos — um VW/Gol, um Renault Sandero e uma caminhonete GM/S10 — também foram recolhidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com estimativas preliminares, a carga apreendida ultrapassa R$ 15 milhões, considerando apenas parte da droga contabilizada até o momento. Para a PCDF, a descoberta do depósito representa um golpe significativo na estrutura logística do tráfico de drogas em Planaltina e no Entorno.

O casal foi autuado com base na Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) e no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os filhos menores da mulher detida.