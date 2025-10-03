Vigilância interdita três bares e apreende bebidas em Vicente Pires e Ceilândia

Uma operação de fiscalização em distribuidoras de bebidas em Ceilândia e Vicente Pires interditou três bares: um bar em Ceilândia e dois em Vicente Pires, onde foram detectadas irregularidades, como falta de higiene e presença de baratas. Também foram apreendidos 19 litros de bebidas clandestinas, três cigarros eletrônicos e cinco essências de vape. A força-tarefa foi feita na madrugada de sexta-feira (3/10).

A operação foi motivada por denúncias e casos recentes no país que levantaram preocupações sobre a segurança dos consumidores. As auditorias da Vigilância Sanitária seguem nos próximos dias por todas as regiões do Distrito Federal.

A ação mobilizou equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (SES-DF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal).

Fiscalização

Somente em 2025, a SES-DF monitorou mais de 1,6 mil bares, distribuidoras de bebidas, quiosques e restaurantes, resultando em 161 estabelecimentos autuados e 896 litros de bebidas alcóolicas apreendidos e inutilizados, por apresentarem qualquer inconformidade com as normas vigentes.