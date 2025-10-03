Ibaneis anuncia reforço nas fiscalizações contra bebidas adulteradas

O governador afirmou que todas as equipes estão mobilizadas e que a fiscalização será intensificada principalmente nos fins de semana. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Durante agenda oficial nesta sexta-feira (3/10), em comemoração ao Dia do Idoso, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou sobre casos de intoxicação por metanol e afirmou que as fiscalizações serão ampliadas já neste fim de semana. Segundo ele, a atuação será integrada entre órgãos de saúde, Defesa Civil e Secretaria de Economia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ibaneis lamentou que, mesmo diante do risco à vida, existem comerciantes que priorizam o ganho financeiro. “Infelizmente, nós ainda temos comerciantes que se preocupam muito mais com o lucro fácil do que com a saúde das pessoas. É um processo de conscientização, além de fiscalização. Faz tempo que, além de conscientizar, também é preciso punir esses maus empresários que buscam esse lucro fácil à custa da saúde das pessoas”, declarou.

O governador afirmou que todas as equipes estão mobilizadas e que a fiscalização será intensificada principalmente nos fins de semana. “Nossas equipes estão todas mobilizadas, pessoal da saúde, pessoal da fiscalização. Vamos aumentar a fiscalização principalmente nos finais de semana e a gente espera que casos como esse não voltem a ocorrer”, ressaltou.

O chefe do executivo ainda citou dados preocupantes sobre o cenário nacional. “Estudos feitos em todo o Brasil dizem que 40% das bebidas consumidas no Brasil são falsificadas. Temos que trabalhar na fiscalização e as pessoas devem tomar cuidado ao consumir bebidas em locais duvidosos”, reforçou Ibaneis.

O governador também declarou o motivo das operações iniciais serem realizadas em Vicente Pires, região onde o cantor Hungria teria consumido bebida contaminada. “Nós fomos pegos, acho que toda a sociedade brasileira foi pega de surpresa, então nós estamos montando as equipes para que a gente possa ir a todas as cidades, principalmente naquelas em que o comércio funciona até um pouco mais tarde, mas nós estamos ampliando as equipes e vamos para todas as regiões administrativas”, afirmou.

Leia também: Homem é preso por falsificar e vender bebidas alcoólicas adulteradas no DF