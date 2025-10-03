InícioCidades DF
Hungria tem melhora após internação por possível intoxicação com metanol

O cantor foi internado na manhã de ontem, no Hospital DF Star, após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por metanol

2025. Rapper Hungria. - (crédito: Instagram/Reproduçao)

O cantor Hungria apresentou melhora em seu quadro clínico após ser internado na manhã de ontem com suspeita de intoxicação por metanol.

"De acordo com o médico assistente, Dr. Leandro Machado, o artista dormiu bem, se alimentou normalmente e está evoluindo de forma satisfatória. Os exames laboratoriais já apresentam melhora, com normalização dos índices metabólicos", informou a assessoria do cantor. Hungria será reavaliado na parte da tarde.

Relembre o caso

O rapper de Ceilândia Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado nessa quinta-feira (2/10) no hospital DF Star após ingerir vodca supostamente adulterada com metanol. O artista passou a noite de quarta-feira em uma confraternização na casa de amigos em Vicente Pires e, pela manhã, sentiu-se mal.

Artista de 34 anos deu entrada no hospital com dores de cabeça, vômitos, visão turva e acidose metabólica, sintomas similares aos de pacientes que comprovadamente ingeriram bebida com o metanol. O rapper foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde passa por hemodiálise. O laudo médico que comprova se o rapper ingeriu o metanol ainda não foi divulgado.

postado em 03/10/2025 09:37
