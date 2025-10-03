Hungria faz fisioterapia e segue na UTI para hemodiáilise, diz irmão

O rapper de Ceilândia Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado nessa quinta-feira (2/10) no hospital DF Star após ingerir vodca supostamente adulterada com metanol - (crédito: Material cedido ao Correio)

O cantor Hungria, que foi internado no Hospital DF Star com suspeita de intoxicação por metanol, fez fisioterapia e seguirá na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para mais uma sessão se hemodiálise nesta sexta-feira (3/10), afirmou o irmão, Leandro Hungria.

"Ontem ele fez a primeira sessão de hemodiálise, que durou de quatro a seis horas. Hoje, para minha surpresa, ele estava no jardim do hospital, fazendo fisioterapia com a equipe. Está um pouco fraco ainda, mas tudo indica uma evolução significativa do quadro”, afirmou o irmão do cantor. Segundo ele, apesar da suspeita de intoxicação por metanol, o diagnóstico definitivo depende dos exames laboratoriais, que devem ficar prontos nos próximos dias. “É leviano afirmar que foi metanol antes da confirmação médica. Por enquanto, é apenas uma suspeita”, ressaltou.

Sobre a origem das bebidas consumidas pelo cantor, Leandro disse não ter informações precisas. “O que sei é que ele comprou em uma distribuidora, mas não posso confirmar se também pediu outra bebida por telefone”, explicou. Ele destacou que ainda há dúvidas se a contaminação aconteceu em São Paulo, onde Hungria fez seu último show, ou em Brasília, após o retorno. “Os sintomas surgiram quando ele já estava no Distrito Federal, mas existe a possibilidade de a ingestão ter ocorrido em São Paulo. Cabe agora à polícia investigar”, afirmou.





Relembre o caso

O rapper de Ceilândia Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado nessa quinta-feira (2/10) no hospital DF Star após ingerir vodca supostamente adulterada com metanol. O artista passou a noite de quarta-feira em uma confraternização na casa de amigos em Vicente Pires e, pela manhã, sentiu-se mal.

Artista de 34 anos deu entrada no hospital com dores de cabeça, vômitos, visão turva e acidose metabólica, sintomas similares aos de pacientes que comprovadamente ingeriram bebida com o metanol. O rapper foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde passa por hemodiálise. O laudo médico que comprova se o rapper ingeriu o metanol ainda não foi divulgado.