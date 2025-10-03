InícioCidades DF
CRIME CONTRA SAÚDE PÚBLICA

Homem é preso por falsificar e vender bebidas alcoólicas adulteradas no DF

No imóvel do suspeito, a PMDF encontrou uma linha de produção clandestina com garrafas vazias, tampas e selos de lacre

Um homem de 53 anos foi preso após ser flagrado produzindo e revendendo garrafas adulteradas com substâncias de baixo custo - (crédito: Divulgação PMDF)
Um homem de 53 anos foi preso após ser flagrado produzindo e revendendo garrafas adulteradas com substâncias de baixo custo - (crédito: Divulgação PMDF)

Um esquema ilegal de falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas foi descoberto na região de Capoeira do Bálsamo, no Paranoá. Um homem de 53 anos foi preso após ser flagrado produzindo e revendendo garrafas adulteradas com substâncias de baixo custo. Cada unidade era comercializada por cerca de R$ 30.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ação foi realizada por policiais militares do GTOp 40, do 20º Batalhão, nesta quinta-feira (2/10), que receberam denúncias sobre a prática criminosa. As informações incluíam as características do suspeito e detalhes sobre a motocicleta que ele utilizava para realizar as entregas. Uma equipe do serviço de inteligência confirmou os indícios e reforçou o patrulhamento na região.

O homem foi abordado pelos militares no momento em que chegava à residência mencionada na denúncia, pilotando uma Honda/CG 160 preta. Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma verdadeira linha de produção clandestina: garrafas vazias, tampas, selos de lacre e diversos recipientes já preenchidos com líquidos semelhantes a bebidas alcoólicas.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou que misturava produtos baratos a bebidas de marcas conhecidas para revender no comércio local. Além do material apreendido, a motocicleta utilizada no crime também foi recolhida, pois estava com o licenciamento vencido desde 2022.

Além disso, o suspeito tem um histórico criminal extenso, que inclui registros por homicídio, furto e uso de documento falso. O homem foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia, onde responderá por falsificação e adulteração de produtos destinados ao consumo.

 

Saiba Mais

  • Um homem de 53 anos foi preso após ser flagrado produzindo e revendendo garrafas adulteradas com substâncias de baixo custo
    Um homem de 53 anos foi preso após ser flagrado produzindo e revendendo garrafas adulteradas com substâncias de baixo custo Foto: Divulgação PMDF
  • Homem foi preso por fabricar e comercializar bebidas no DF
    Homem foi preso por fabricar e comercializar bebidas no DF Foto: Divulgação PMDF
  • A ação foi realizada por policiais militares do GTOp 40, do 20º Batalhão, nesta quinta-feira (2/10), que receberam denúncias sobre a prática criminosa.
    A ação foi realizada por policiais militares do GTOp 40, do 20º Batalhão, nesta quinta-feira (2/10), que receberam denúncias sobre a prática criminosa. Foto: Divulgação PMDF
  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 03/10/2025 08:04 / atualizado em 03/10/2025 08:09
SIGA
x