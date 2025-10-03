Operação realiza ampla fiscalização em distribuidoras de bebidas no DF

Uma força-tarefa conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em conjunto com a DF Legal e Vigilância Sanitária cumpriu, nesta quinta-feira (2/10), uma ampla operação de fiscalização em distribuidoras de bebidas em várias regiões administrativas. A ação, iniciada em Vicente Pires, ocorre em endereços previamente mapeados em busca de bebidas consideradas impróprias para o consumo.

O objetivo central da iniciativa, segundo as autoridades, é coibir irregularidades e garantir o estrito cumprimento da legislação local. Os fiscais concentraram esforços em verificar a qualidade e a procedência dos produtos, combatendo a venda de artigos fora do prazo de validade ou com indícios de adulteração. Além disso, a operação buscou assegurar que os estabelecimentos comerciais respeitassem os horários de funcionamento estabelecidos por lei, uma medida para preservar a ordem e a segurança pública.

O oficial da PMDF, que está à disposição da imprensa no local de uma das principais ações, destacou o caráter preventivo e de proteção ao cidadão da operação. "Além de combater a concorrência desleal, nosso foco principal é a saúde e a segurança da população. A venda de produtos irregulares e o funcionamento fora do horário são fatores que impactam diretamente a qualidade de vida da comunidade", afirmou o porta-voz.

























A ação é coordenada pelo 17º Batalhão da PM e conta com apoio da Vigilância Sanitária, DF Legal e da Secretaria de Segurança Pública. Segundo o major Rener, a região foi escolhida porque a distribuidora ligada ao caso suspeito de intoxicação por metanol envolvendo o cantor Hungria fica dentro da área de atuação do batalhão. “Hoje tivemos a notícia do cantor Hungria, a respeito de uma possível contaminação com metanol. Como a distribuidora está localizada em Vicente Pires, vamos iniciar a operação nesta área”, explicou.

O objetivo é verificar se os estabelecimentos atuam de maneira regular, além de garantir o cumprimento do decreto do Governo do Distrito Federal que proíbe o funcionamento desses comércios após a meia-noite. De acordo com o major, ainda não há um levantamento sobre distribuidoras irregulares em Vicente Pires, o que reforça a importância da operação. “Não temos essa informação, por isso a fiscalização é necessária, para verificar se existe alguém atuando de forma errada”, afirmou.

Ele destacou ainda que, caso sejam encontradas irregularidades, os órgãos competentes podem determinar a interdição imediata do local. “O DF Legal e a Vigilância Sanitária têm competência para fechar o estabelecimento, se houver descumprimento da lei”, completou.