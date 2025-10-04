Previsão de tempo: DF terá sábado de calor e baixa umidade, com máxima de 30°C

O sábado (4/10) no Distrito Federal será marcado pelo calor e pela seca, é o que indica a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros devem alcançar os 30°C, enquanto a umidade relativa do ar pode chegar aos 20%. O clima se mantém pelo resto do fim de semana — no domingo (5), a temperatura máxima continua em 30°C.

A partir de segunda (6), o calor se intensifica na região, com termômetros podendo chegar aos 31°C. Na terça (7), a previsão é que a temperatura máxima seja de 32°C, enquanto a quarta deve registrar 35°C, podendo se tornar um dos dias mais quentes do ano. Em 2024, o “recorde” foi registrado em 3 de outubro, quando o DF chegou aos 36,8ºC.

Durante a semana, as taxas de umidade relativa do ar continuam variando entre 30% e 20%. No período da seca, é recomendado que a população se mantenha hidratada, evite atividades físicas sob o sol entre 10h e 16h, use protetor solar e redobre atenção no manuseio de fogo para evitar queimadas, comuns nessa época do ano.

