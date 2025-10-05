Após intoxicações por metanol, brasilienses evitam destilados

O aumento de mortes e notificações de intoxicações por metanol já afeta vendas de destilados em bares e restaurantes do Distrito Federal. Clientes estão com receio de consumir esse tipo de bebida. No Brasil, 181 casos foram notificados, sendo que 14 foram confirmados. O presidente do Sindhobar, Jael Silva, afirma que houve queda nas vendas de destilados. "Ainda não temos como dizer o percentual, mas houve queda", disse. O Correio visitou alguns bares e distribuidoras para ouvir os relatos tanto de clientes como de lojistas.

Maiara Machado, de 21 anos, trabalha há pouco menos de um ano no Pardim, tradicional bar da Asa Norte. Segundo ela, a venda de destilados diminuiu bastante após as notificações de intoxicações por metanol. "Os clientes ficaram bastante assustados e até perguntaram se tinha alguma verificação que atestasse a presença de metanol nas bebidas", afirmou.

O bar ainda serve destilados, entretanto, apenas de garrafas que já estavam abertas e não tiveram reclamação por parte dos clientes. "Como tínhamos muitas garrafas abertas e ninguém reclamou, continuamos servindo essas", contou. As garrafas fechadas ainda não possuem um destino certo. "Por enquanto, não vamos servir as bebidas das garrafas fechadas. Apesar de ter procedência da Ambev, não temos como confirmar que não está intoxicado", acrescentou.

A preocupação dos lojistas também é refletida pelos clientes. João Nogueira, 37, aproveitava o sábado enquanto tomava uma cerveja. Ele relata que desistiu da compra de um uisque por conta da internação do cantor Hungria. "Eu fiquei sabendo do caso dele (Hungria) e decidi não comprar. Mesmo depois de saber que ele teria bebido em São Paulo, por precaução, vou evitar até essa questão se resolver", afirmou.

Nogueira não costuma tomar destilado em bares, mas afirmou redobrar a atenção quanto à bebida. "Nos bares, eu fico mais na cerveja mesmo. Mas vou manter esse cuidado se eu for para uma festa ou uma confraternização", disse.

O grupo de amigos de Luís Nogueira, 34; Raquel Nogueira, 30; Thiago Junqueira, 34; e Luciana Rosa; 30, também decidiu evitar destilados enquanto a crise não é normalizada. Luis afirmou que, na hora da decisão do local onde o grupo iria se encontrar, concordaram em não pedir destilados puros ou drinks que tenham como base esse tipo de bebida. "Bateu um receio de pedir destilados, a gente não tem certeza sobre qual bebida pode estar contaminada ou não", disse "Por enquanto, vamos continuar só na cervejinha", brincou Luis.

Luciana Rosa chamou a atenção para os preços baixos de algumas mercadorias à venda. "Eu acredito que isso também tem que ser avaliado. É muito estranho quando um produto caro recebe um desconto tão grande. Isso cria uma suspeita", ressaltou.







