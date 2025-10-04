Motociclista fica ferido após colisão com veículo na Asa Sul

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na tarde deste sábado (4/10) na Asa Sul. O fato ocorreu na SQS 213/214 embaixo do viaduto da tesourinha. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 17h33 e atuou na ocorrência mobilizando duas viaturas de resgate.

Chegando ao local, as equipes se depararam com uma colisão entre um VW Voyage de cor prata e uma motocicleta Honda NC 750, de cor azul. O condutor da motocicleta apresentava escoriações, mas estava consciente e orientado. Os socorristas utilizaram o protocolo de trauma e transportaram o homem ao hospital. Durante o atendimento às vítimas, um sentido da via foi interditada.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para o local.