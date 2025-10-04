Defensoria do DF oferece serviços gratuitos às mulheres na segunda (6/10)

Iniciativa será realizada nesta segunda-feira (6/10), das 8h às 14h, no Nuclão da instituição, localizado no Setor Comercial Norte - (crédito: DPDF)

Uma série de serviços de acolhimento e orientação serão oferecidos gratuitamente às mulheres em situação de vulnerabilidade na próxima segunda-feira (6/10). Além de orientação jurídica e psicossocial, a ação reúne atendimentos de saúde, atividades de bem-estar e encaminhamentos sociais, criando um espaço de acolhimento e informação.

A 28ª edição do Dia da Mulher será realizada das 8h às 14h, no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte, quadra 01, bloco G, loja 01 – Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). O evento é realizado na primeira segunda-feira útil de cada mês desde maio de 2023. O projeto já prestou mais de 50 mil atendimentos gratuitos, reafirmando o compromisso da instituição com a dignidade, o acolhimento e a transformação social das mulheres do DF.

A ação contará ainda com atendimentos jurídicos, exames de DNA para reconhecimento voluntário de paternidade, atividades de prevenção à violência doméstica, além de serviços de saúde, bem-estar e orientação social. A programação reunirá Defensores Públicos, servidores e parceiros institucionais, garantindo um espaço de acolhimento integral para mulheres e suas famílias.

Para o defensor público-geral do DF, Celestino Chupel, a continuidade e a força dessa ação demonstram o compromisso da instituição com a promoção da igualdade e da justiça social. “A iniciativa é um espaço de transformação social, no qual garantimos às mulheres não apenas atendimento jurídico, mas também escuta, acolhimento e a possibilidade de acesso a serviços que fazem diferença em suas vidas”, destacou.

A subdefensora pública-geral, Bárbara Nunes Nascimento, reforça que a iniciativa é um momento de escuta, cuidado e fortalecimento das mulheres, para que tenham cada vez mais acesso a seus direitos e condições de viver com dignidade. “Nosso objetivo com esta iniciativa é oferecer muito mais do que serviços: é criar um espaço de acolhimento, em que cada mulher em situação de vulnerabilidade se sinta vista, ouvida e fortalecida. Ao integrar atendimentos jurídicos, de saúde, de assistência social e de bem-estar, a Defensoria reafirma seu papel de abrir portas e oportunidades, garantindo direitos, mas também cuidando da dignidade e da autonomia feminina. Este é um espaço de transformação, em que cada passo dado representa esperança renovada e novas possibilidades de vida”, destacou.

Serviços prestados

Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF):

. Mediação e conciliação;

. Orientação jurídica;

. Iniciais de Família e de Saúde;

. Exames de DNA gratuitos;

. Atendimento psicossocial (Suap).

Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social: (senhas limitadas)

. Serviços socioassistenciais pelo Cras Móvel.

Creas Migrantes:

. Atendimento e orientação multilíngue a mulheres migrantes.

Secretaria da Pessoa com Deficiência:

. Cadastro da pessoa com deficiência;

. Solicitação da Carteira de Identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

. Solicitação do cartão de identificação da pessoa com deficiência;

. Orientações para concessão de Passe Livre PCD;

. Orientações para concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

CEUB:

. Consulta com médico clínico geral;

. Atendimento de fisioterapia pélvica;

. Atendimento psicológico.

Centro Universitário do DF – UDF Cliniprev:

. Atendimentos e orientações relacionados ao INSS e ao BPC/LOAS.

Instituto Kalile – Escola de Psicanálise de Brasília:

. Espaço de reflexão;

. Oficina de cartazes.

Instituto + Brasal:

. Distribuição de refrigerante.

Instituto Azmina:

. Informações e auxílio para utilização do aplicativo Penhas.

Sesc (senhas limitadas):

. Mamografia;

. Exame citopatológico;

. Odontologia (limpeza e restauração).

Caesb:

. Distribuição de água potável;

. Negociação e renegociação;

. Alteração de titularidade;

. Suspensão de fornecimento;

. Religação;

. Revisão de conta;

. Agendamento de atendimento.

BRB Mobilidade:

. Cadastro no BRB Mobilidade;

. Solicitação e cobrança de 2ª via do Cartão Mobilidade.

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab):

. Atendimento para regularização e inscrição em programas habitacionais.

Escola Nacional de Acupuntura (Enac):

. Auriculoterapia;

. Ventosaterapia.

Instituto Aria:

. Consulta e avaliação com odontologista e encaminhamento para o tratamento gratuito na Clínica Aria.

Integracor:

. Consulta com médico cardiologista.

Instituto Sabin:

. Distribuição de vouchers para exames laboratoriais.

Neoenergia:

. Esclarecimento de dúvidas;

. Solicitações de serviços.

Instituto Comunitário Mãos das Artes:

. Corte de cabelo feminino.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet):

. Vagas de emprego;

. Cesta do trabalhador;

. Atendimento ao empregador;

. Orientação quanto à CTPS Digital;

. Programa Prospera (Microcrédito);

. Inscrições e orientações para os cursos ofertados pela Sedet-DF;

. Seguro-desemprego;

. Orientação profissional.

Uneforense:

. Aferição de pressão arterial;

. Escuta qualificada;

. Higienização facial;

. Hidratação das mãos.

Senac/Beleza:

. Trança;

. Corte de cabelo feminino.

Senac Cursos:

. Cadastro no Programa Senac – cursos de gratuidade.

Instituto Corpo e Mente:

. Tratamento para distúrbios físicos e emocionais com reflexoterapia.

Instituto Fecomércio:

. Vagas de estágio ou jovem aprendiz para estudantes de ensino médio, técnico e superior (para a efetivação do cadastro, é necessário levar CPF, RG, dados escolares e pessoais).

Polícia Civil do DF:

. Atendimento psicossocial a mulheres vítimas de violência doméstica.

Secretaria da Mulher:

. Orientações a mulheres vítimas de violência;

. Esclarecimentos em relação às diversidades etária, étnico-racial, LGBTQIAPN+ e mães atípicas;

. Distribuição de absorventes.

Procuradoria Especial da Mulher da CLDF:

. Recebimento de denúncias de violência institucional contra mulheres;

. Recebimento de denúncias de assédio sofrido por mulheres no ambiente de trabalho;

. Orientações sobre direitos das mulheres e políticas públicas.

Secretaria de Saúde:

. Multivacinação.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT):

. Prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra a mulher;

. Atendimentos psicossociais de orientação e sensibilização.

Polícia Militar do DF – PROVID:

. Prevenção e orientação às mulheres vítimas de violência doméstica.

Escola de Barbeiro Roberto Ramos:

. Corte feminino;

. Corte masculino;

. Barba.

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus) – Subav:

. Apoio psicossocial à população vítima de violência e seus familiares.