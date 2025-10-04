Defensoria do DF oferece serviços gratuitos às mulheres na segunda (6/10)

Uma série de serviços de acolhimento e orientação serão oferecidos gratuitamente às mulheres em situação de vulnerabilidade na próxima segunda-feira (6/10). Além de orientação jurídica e psicossocial, a ação reúne atendimentos de saúde, atividades de bem-estar e encaminhamentos sociais, criando um espaço de acolhimento e informação.
A 28ª edição do Dia da Mulher será realizada das 8h às 14h, no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte, quadra 01, bloco G, loja 01 – Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). O evento é realizado na primeira segunda-feira útil de cada mês desde maio de 2023. O projeto já prestou mais de 50 mil atendimentos gratuitos, reafirmando o compromisso da instituição com a dignidade, o acolhimento e a transformação social das mulheres do DF.
A ação contará ainda com atendimentos jurídicos, exames de DNA para reconhecimento voluntário de paternidade, atividades de prevenção à violência doméstica, além de serviços de saúde, bem-estar e orientação social. A programação reunirá Defensores Públicos, servidores e parceiros institucionais, garantindo um espaço de acolhimento integral para mulheres e suas famílias.
Para o defensor público-geral do DF, Celestino Chupel, a continuidade e a força dessa ação demonstram o compromisso da instituição com a promoção da igualdade e da justiça social. “A iniciativa é um espaço de transformação social, no qual garantimos às mulheres não apenas atendimento jurídico, mas também escuta, acolhimento e a possibilidade de acesso a serviços que fazem diferença em suas vidas”, destacou.
A subdefensora pública-geral, Bárbara Nunes Nascimento, reforça que a iniciativa é um momento de escuta, cuidado e fortalecimento das mulheres, para que tenham cada vez mais acesso a seus direitos e condições de viver com dignidade. “Nosso objetivo com esta iniciativa é oferecer muito mais do que serviços: é criar um espaço de acolhimento, em que cada mulher em situação de vulnerabilidade se sinta vista, ouvida e fortalecida. Ao integrar atendimentos jurídicos, de saúde, de assistência social e de bem-estar, a Defensoria reafirma seu papel de abrir portas e oportunidades, garantindo direitos, mas também cuidando da dignidade e da autonomia feminina. Este é um espaço de transformação, em que cada passo dado representa esperança renovada e novas possibilidades de vida”, destacou.
Serviços prestados
Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF):
. Mediação e conciliação;
. Orientação jurídica;
. Iniciais de Família e de Saúde;
. Exames de DNA gratuitos;
. Atendimento psicossocial (Suap).
Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social: (senhas limitadas)
. Serviços socioassistenciais pelo Cras Móvel.
Creas Migrantes:
. Atendimento e orientação multilíngue a mulheres migrantes.
Secretaria da Pessoa com Deficiência:
. Cadastro da pessoa com deficiência;
. Solicitação da Carteira de Identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA);
. Solicitação do cartão de identificação da pessoa com deficiência;
. Orientações para concessão de Passe Livre PCD;
. Orientações para concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC).
CEUB:
. Consulta com médico clínico geral;
. Atendimento de fisioterapia pélvica;
. Atendimento psicológico.
Centro Universitário do DF – UDF Cliniprev:
. Atendimentos e orientações relacionados ao INSS e ao BPC/LOAS.
Instituto Kalile – Escola de Psicanálise de Brasília:
. Espaço de reflexão;
. Oficina de cartazes.
Instituto + Brasal:
. Distribuição de refrigerante.
Instituto Azmina:
. Informações e auxílio para utilização do aplicativo Penhas.
Sesc (senhas limitadas):
. Mamografia;
. Exame citopatológico;
. Odontologia (limpeza e restauração).
Caesb:
. Distribuição de água potável;
. Negociação e renegociação;
. Alteração de titularidade;
. Suspensão de fornecimento;
. Religação;
. Revisão de conta;
. Agendamento de atendimento.
BRB Mobilidade:
. Cadastro no BRB Mobilidade;
. Solicitação e cobrança de 2ª via do Cartão Mobilidade.
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab):
. Atendimento para regularização e inscrição em programas habitacionais.
Escola Nacional de Acupuntura (Enac):
. Auriculoterapia;
. Ventosaterapia.
Instituto Aria:
. Consulta e avaliação com odontologista e encaminhamento para o tratamento gratuito na Clínica Aria.
Integracor:
. Consulta com médico cardiologista.
Instituto Sabin:
. Distribuição de vouchers para exames laboratoriais.
Neoenergia:
. Esclarecimento de dúvidas;
. Solicitações de serviços.
Instituto Comunitário Mãos das Artes:
. Corte de cabelo feminino.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet):
. Vagas de emprego;
. Cesta do trabalhador;
. Atendimento ao empregador;
. Orientação quanto à CTPS Digital;
. Programa Prospera (Microcrédito);
. Inscrições e orientações para os cursos ofertados pela Sedet-DF;
. Seguro-desemprego;
. Orientação profissional.
Uneforense:
. Aferição de pressão arterial;
. Escuta qualificada;
. Higienização facial;
. Hidratação das mãos.
Senac/Beleza:
. Trança;
. Corte de cabelo feminino.
Senac Cursos:
. Cadastro no Programa Senac – cursos de gratuidade.
Instituto Corpo e Mente:
. Tratamento para distúrbios físicos e emocionais com reflexoterapia.
Instituto Fecomércio:
. Vagas de estágio ou jovem aprendiz para estudantes de ensino médio, técnico e superior (para a efetivação do cadastro, é necessário levar CPF, RG, dados escolares e pessoais).
Polícia Civil do DF:
. Atendimento psicossocial a mulheres vítimas de violência doméstica.
Secretaria da Mulher:
. Orientações a mulheres vítimas de violência;
. Esclarecimentos em relação às diversidades etária, étnico-racial, LGBTQIAPN+ e mães atípicas;
. Distribuição de absorventes.
Procuradoria Especial da Mulher da CLDF:
. Recebimento de denúncias de violência institucional contra mulheres;
. Recebimento de denúncias de assédio sofrido por mulheres no ambiente de trabalho;
. Orientações sobre direitos das mulheres e políticas públicas.
Secretaria de Saúde:
. Multivacinação.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT):
. Prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra a mulher;
. Atendimentos psicossociais de orientação e sensibilização.
Polícia Militar do DF – PROVID:
. Prevenção e orientação às mulheres vítimas de violência doméstica.
Escola de Barbeiro Roberto Ramos:
. Corte feminino;
. Corte masculino;
. Barba.
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus) – Subav:
. Apoio psicossocial à população vítima de violência e seus familiares.