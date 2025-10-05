Operação Metanol: DF Legal autua bares e distribuidoras em Sobradinho

Três bares e distribuidoras de Sobradinho foram autuados pelo DF Legal durante a Operação Metanol - (crédito: Maurenilson Freire)

Três bares e distribuidoras de Sobradinho foram notificadas pelo DF Legal na noite deste sábado (4/10) durante a Operação Metanol. Em conjunto com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Vigilância Sanitária, a ação teve como objetivo coibir irregularidades e garantir o estrito cumprimento da legislação local.

Na quadra 17, uma distribuidora foi notificada e fechada pelas autoridades por estar com documentação irregular. Ainda durante a ocorrência, a Vigilância Sanitária descartou bebidas comercializadas no local que estavam sem rótulo e tinham procedência desconhecida ou duvidosa.

No Setor de Mansões Sobradinho II, um bar foi autuado e também teve mercadorias dispensadas pela Vigilância Sanitária. Segundo o DF Legal, dentro de algumas garrafas alcóolicas dos estabelecimentos, havia raízes se formando.

Ainda no Setor de Mansões, uma distribuidora foi autuada por funcionar como casa de show e exercer atividades de risco sem autorização. A Vigilância Sanitária não interviu na ocorrência.

Laboratório de falsificação de bebidas

Na noite da sexta-feira (3), a PMDF desmantelou um laboratório de falsificação de bebidas em Sobradinho dos Melos, no Núcleo Rural do Paranoá. No local, os policiais encontraram um espaço especializado na adulteração dos alcoólicos, com capacidade para realizar várias etapas do processo, como produção, envase, rotulagem e embalagem.

Os militares apreenderam diversas caixas de garrafas vazias, rótulos de bebidas alcoólicas, tampas, maquinário e produtos químicos. Encontrado no laboratório, um caseiro foi conduzido para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Segundo ele, o proprietário do imóvel está no Ceará.