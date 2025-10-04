Vídeo: PMDF encontra laboratório de falsificação de bebidas no Paranoá

No laboratório, foram apreendidas diversas caixas de garrafas vazias, rótulos de bebidas alcoólicas, tampas, maquinário e produtos químico - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um laboratório de falsificação de bebidas foi encontrado em Sobradinho dos Melos, no Núcleo Rural do Paranoá, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O local foi descoberto pelos policiais após fiscais da vigilância sanitária notarem adulterações no lacre de bebidas vendidas por uma distribuidora localizada na quadra 3 da Fazendinha, no Itapoã. Na nota fiscal da mercadoria, o endereço do fornecedor direcionava ao espaço utilizado para a adulteração.

Ao chegar no laboratório, os militares encontraram um local especializado para a falsificação de destilados, com capacidade para realizar várias etapas do processo, como produção, envase, rotulagem e embalagem. A equipe do 20º Batalhão de Polícia apreendeu diversas caixas de garrafas vazias, rótulos de bebidas alcoólicas, tampas, maquinário e produtos químicos.

Encontrado no laboratório, um caseiro foi conduzido para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Ele revelou que o proprietário do imóvel está no Ceará. A ocorrência, realizada na noite desta sexta-feira (3/10), fez parte da Operação 5° Mandamento, em que policiais fiscalizaram bares do Paranoá e Itapoã.

Suspeita de intoxicação por metanol



No Distrito Federal, são investigados dois casos de suspeita de intoxicação por metanol por meio de bebidas alcoólicas adulteradas. O rapper Hungria foi internado nesta quinta-feira (2/10) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do DF Star com sintomas de contaminação. Na sexta (3), porém, o Instituto de Criminalística da Polícia Civil concluiu que a bebida ingerida pelo cantor no DF não estava contaminada.

De acordo com a equipe médica que atende o artista, a principal suspeita é que a intoxicação dele tenha ocorrido em São Paulo, onde o artista fez show no último domingo (28/9). A casa em que a apresentação foi realizada acabou interditada pela vigilância sanitária por suspeita de vender bebidas adulteradas com metanol.

Na manhã da sexta (3), outro caso foi registrado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia, onde um homem chegou com sintomas compatíveis ao de intoxicação e foi transferido para a UTI do Hospital de Santa Maria. A informação foi confirmada ao Correio pela secretária executiva de Assistência à Saúde, Edna Marques, durante entrevista ao programa CB.Agro.