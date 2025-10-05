Quatro homens são presos por tráfico de drogas em Samambaia

Com os suspeitos, foram encontrados tabletes de maconha, crack, cocaína e mais de R$ 60 mil em espécie - (crédito: Divulgação/PMDF)

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por tráfico de drogas em Samambaia. A ação teve início após o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas receber informações de que um veículo estaria transportando entorpecentes na região. Com a chegada dos militares no local, os ocupantes do carro perceberam a aproximação policial e fugiram para dentro de um imóvel, onde foram perseguidos e abordados.

Na casa, foram encontradas grande quantidade de drogas, entre maconha, cocaína e crack, e mais de R$ 60 mil em espécie. Os entorpecentes foram apreendidos pela PMDF, assim como o veículo utilizado para o tráfico.

Os homens foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para as providências cabíveis.

Na quinta (2), a PMDF, em operação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), apreendeu cerca de R$ 200 mil em drogas, em Ceilândia. No local, os agentes encontraram uma pistola Taurus G2c calibre 9 mm e 11 munições do mesmo calibre, cerca de 3 kg de crack, 10 placas de haxixe, cinco porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 8.518 em espécie.

