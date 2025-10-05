InícioCidades DF
INTERNAÇÃO

Hungria recebe alta e vai para casa neste domingo (5/10)

O rapper precisará continuar com cuidados clínicos em casa. Ele estava internado desde quinta-feira (2/10)

2025. Rapper Hungria. - (crédito: Instagram/Reproduçao)
O rapper Hungria recebeu alta hospitalar neste domingo (5/10). Segundo boletim médico, ele apresentou "excelente evolução clínica" e por isso foi liberado para ir para casa. O artista estava internado no hospital DF Star desde quinta-feira (2/10) com sintomas de intoxicação por metanol. Mesmo em casa, Hungria precisará seguir cuidados clínicos e reavaliação médica ambulatorial. 

O motivo da internação de Hungria foram sintomas como dor de cabeça, náusea, vômitos, visão turva, além de alterações metabólicas graves. A suspeita inicial era intoxicação por metanol, substância utilizada para adulterar bebidas, principalmente destilados. Como o rapper havia ingerido vodka na noite anterior, a suspeita aumentou. 

No entanto, um laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF confirmou que a bebida consumida pelo artista no DF não estava contaminada com metanol. Os peritos identificaram que as garrafas apreendidas tinham indícios de falsificação, mas sem a substância tóxica. 

Segundo o médico que acompanha Hungria, Leandro Machado, há uma suspeita de que a intoxicação tenha ocorrido devido a uma bebida consumida por ele no domingo anterior à internação (28/9), em São Paulo. A casa de shows onde ele se apresentou foi interditada pela vigilância sanitária e o caso é investigado. O resultado do exame de sangue feito em Hungria deve ficar pronto até quarta-feira (8/10).  

 

