CNU 2025: Candidato sofre parada cardiorrespiratória durante prova em Brasília

Corpo de Bombeiros do DF atende candidato que teve mal súbito durante prova - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um candidato do Concurso Nacional Unificado (CNU) sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto realizava a prova, na tarde deste domingo (5/10), no Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) localizado na Asa Sul, em Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 15h para atender à ocorrência.

De acordo com a corporação, três viaturas e o resgate aéreo foram mobilizados. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o homem em parada cardiorrespiratória e iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Após cerca de 20 minutos, o candidato voltou a apresentar sinais vitais, foi estabilizado e encaminhado de helicóptero ao Hospital de Base do DF.

O hospital confirmou que o paciente deu entrada na unidade e recebe atendimento médico. Por questões de privacidade e conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), nem a instituição nem os bombeiros divulgaram a identidade ou a idade do candidato.

O incidente ocorreu durante o segundo Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, que teve início às 13h em todo o país. A prova objetiva foi aplicada em dois turnos, com mais de 760 mil candidatos em todo o Brasil.

Veja o vídeo:

Veja a nota do Corpo de Bombeiros:

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 15h00 (05/10/2025), neste domingo para atender a uma ocorrência de parada cardiorrespiratória (PCR), mobilizando três viaturas e o resgate aéreo.

O fato ocorreu em um Centro Universitário na Asa Sul.

No local, as equipes encontraram um senhor em parada cardiorrespiratória. De imediato, os militares iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP).

Após aproximadamente 20 minutos de manobras, o paciente retornou com os sinais vitais, foi estabilizado e transportado ao hospital.

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), não serão divulgadas informações que permitam a identificação da vítima.

