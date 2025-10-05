Após fugir de incêndio florestal, quati é resgatado em casa no Paranoá

Um quati foi resgatado em um quintal de uma casa no Paranoá na manhã deste domingo (5/10). O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em uma residência localizada na DF-250. Segundo a corporação, o animal silvestre buscou abrigo em uma árvore localizada no quintal da casa após fugir de um incêndio florestal.

Ao ser resgatado, o animal não apresentava ferimentos nem comportamento que indicasse qualquer problema. A captura foi realizada pela equipe do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, que foi instituído em 1º de agosto de 2025 e fica sob responsabilidade do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM). O projeto é destinado ao atendimento de ocorrências envolvendo aves, mamíferos e répteis silvestres.

Após o resgate, por orientação do biólogo do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestre (CETAS/DF) o quati foi levado ao Parque Nacional de Brasília, onde foi devolvido ao seu habitat.

O CBMDF orienta que, em situações envolvendo animais silvestres, a população deve se afastar, isolar a área e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

