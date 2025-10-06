Carretas de saúde começam a circular por Brasília a partir deste mês

Parceria entre o Ministério da Saúde e a a Secretaria de Saúde do DF levará serviços especializados às regiões administrativas a partir de outubro - (crédito: Divulgação/SES-DF)

A partir deste mês, que é dedicado à prevenção do câncer de mama, carretas itinerantes de serviços de saúde vão circular pelas regiões administrativas da capital federal para ampliar a assistência. A iniciativa é fruto da parceria entre o programa Agora tem Especialistas, do Ministério da Saúde (MS), e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

A primeira ação terá como foco a saúde da mulher, em alusão ao Outubro Rosa, e ocorrerá em Sol Nascente e Ceilândia. Serão oferecidas consultas com ginecologistas e exames complementares. A previsão é que a carreta funcione por 30 dias consecutivos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A estrutura e os profissionais responsáveis pelos atendimentos são do programa “Agora tem Especialistas”, do Ministério da Saúde. Os pacientes contemplados serão aqueles em fila de regulação do Distrito Federal, convocados conforme os critérios de gravidade e tempo de espera.

“A parceria com o Ministério da Saúde é de extrema importância para prover uma melhor assistência aos nossos pacientes e amenizar as filas. É uma parceria que já trouxe avanços no rastreio do câncer de colo de útero, rede nacional de dados em saúde e agora com as carretas de especialistas”, afirmou o secretário de Saúde, Juracy Lacerda.

De acordo com o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, a articulação entre o Distrito Federal e o governo federal permitiu a implantação do programa. “O programa Agora tem Especialistas é uma iniciativa estratégica, criada com o objetivo claro de ampliar o acesso e reduzir o tempo de espera na atenção especializada. Temos mantido um diálogo muito importante com o secretário Juracy, essa parceria com o Distrito Federal é fundamental para levarmos assistência de qualidade diretamente à população que aguarda por atendimento. Iniciaremos em outubro com a carreta Saúde da Mulher, oferecendo serviços de prevenção ao câncer de mama, colo do útero e ginecologia. Esta parceria é uma porta que se abre para transformar a espera em cuidado e fortalecer a rede de saúde do DF”, destacou.

Além da Saúde da Mulher, outras carretas estão previstas, com foco em diferentes especialidades, como oftalmologia e exames complementares. O cronograma ainda será divulgado.

*Com informações da Agência Brasília