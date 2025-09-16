Mutirão do SUS realiza 34 mil atendimentos em hospitais universitários

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Os Ministérios da Educação e da Saúde realizaram 34.290 procedimentos médicos em pacientes que aguardavam nas filas do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio dos hospitais universitários federais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), dentro do programa "Agora Tem Especialistas".

Leia mais: Governo federal seleciona 501 médicos especialistas para reforçar o SUS

O mutirão, chamado “Dia E – Ebserh em Ação”, ocorreu no último sábado (13/9) e superou em 15% a expectativa de 29 mil atendimentos. Ao todo, foram realizadas 1.666 cirurgias, 4.043 consultas e 28.581 exames e procedimentos.

Todos os atendimentos tiveram foco em áreas prioritárias do programa Agora Tem Especialistas, como oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. A iniciativa foi promovida nas cinco regiões do país.

Para realizar os atendimentos, foram mobilizados cerca de 5 mil profissionais, entre mais de 4 mil médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de mais de 900 estudantes, garantindo assistência a cada paciente que aguardava pelo serviço especializado. A ação aconteceu simultaneamente em 24 estados e no Distrito Federal.

Os números representam um aumento de 175% em relação à primeira edição do mutirão, realizada em 5 de julho. O terceiro “Dia E” já está previsto para dezembro, mês em que a Ebserh completará 14 anos.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves