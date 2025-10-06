Bomba é detonada após mais de três horas de operação em rodoviária

A área foi isolada após a identificação de objetos semelhantes a dinamites, o que mobilizou equipes da Polícia Militar, Bope e Corpo de Bombeiros - (crédito: Davi Cruz/CB)

Após 3h30 de operação, o artefato encontrado na rodoviária de Planaltina foi detonado de forma controlada, às 12h30, desta segunda-feira (6/10). A ação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Bope, Polícia Militar e Polícia Civil, e causou momentos de tensão entre moradores, trabalhadores e passageiros que circulavam pelo terminal.

A área foi isolada ainda nas primeiras horas da manhã, após a identificação de objetos com aparência semelhante a dinamites em uma mochila abandonada. A suspeita levou ao acionamento imediato das forças especializadas, que adotaram protocolos de segurança para evitar qualquer risco à população.

Para a inspeção inicial, os agentes utilizaram um raio-X scanner e um robô antibomba, que permitiram analisar o conteúdo sem exposição direta dos militares. A mochila passou primeiro pelo scanner, que apontou a presença de itens diversos. Em seguida, o robô foi acionado para retirar e separar os materiais.

Dentro da mochila foram encontradas roupas e uma sacola considerada suspeita, que também passou por verificação com o scanner. Todo o procedimento técnico foi realizado com cautela, a fim de confirmar ou descartar a existência de explosivos.

A operação contou com quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, cinco veículos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope/PMDF) e uma unidade da Polícia Civil (PCDF). A explosão controlada ocorreu apenas após a conclusão de todas as etapas de inspeção e isolamento do perímetro.