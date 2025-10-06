Previsão do tempo para o DF é de calor intenso e baixa umidade

Dia será de calor intenso e umidade baixa no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O brasiliense raíz, apaixonado pelo calorão e baixa umidade desta época do ano vai se esbaldar nesta segunda-feira (6/10). Para começar, o dia no Distrito Federal amanheceu com alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para os riscos da baixa umidade que poderá ficar em menos de 20%.

Para terminar, os termômetros devem marcar até 30ºC no Plano Piloto. Em outras regiões do DF, a máxima pode chegar a 32°C, segundo Inmet. A temperatura mínima foi de 17°C. Segundo o meteorologista do Inmet, Wendel Fialho, não há qualquer indicativo de chuva para hoje e nem para os próximos dias. “A ausência de chuva no DF continua e não temos previsão no horizonte mais curto”, afirmou ao Correio.

A tendência é que o tempo quente e seco persista ao longo da semana, de acordo com o especialista. As máximas devem oscilar entre 30°C e 32°C, sem avanço de frentes úmidas que indiquem mudança de cenário. A umidade permanece em queda, especialmente no período da tarde.

Diante desse quadro, o meteorologista reforça os cuidados básicos para a população. “É importante manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol, especialmente no fim da manhã e no meio da tarde”, orientou. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias devem redobrar a atenção.