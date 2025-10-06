Itapoã, Paranoá e Taguatinga ficam sem luz temporariamente nesta segunda

Moradores de diferentes endereços do Itapoã, Paranoá e Taguatinga terão o fornecimento de energia interrompido nesta segunda-feira (6/10). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz da região para manutenção da rede.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No Itapoã, o desligamento temporário vai afetar Condomínio Del Lago (Quadra 04), das 9h às 15h. No mesmo horário, no Paranoá, a atuação será no Núcleo Rural Fazendinha (Quadra 03). Na região de Taguatinga, haverá manutenção das 10h às 16h na Área Especial (CSC 07), nas quadras QSC 01, QSC 02, QSC 27 e QSC 28 e na QR 516. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Leia também: Intoxicação alimentar: saiba quais são seus direitos e como reivindicá-los



Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.