Finep anuncia vencedores do Prêmio de Inovação 2025 no Centro-Oeste

A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou nesta segunda-feira (6/10), em Brasília, os vencedores da etapa Centro-Oeste do Prêmio Finep de Inovação 2025. Considerada a mais tradicional premiação brasileira dedicada a iniciativas que transformam setores estratégicos da economia, a cerimônia da terceira etapa será realizada na quarta-feira (8/10).

A edição regional reuniu 18 finalistas em áreas como agroindústria sustentável, bioeconomia, saúde, transformação digital, deep tech startups, ambientes de inovação e infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento.

Nos últimos dois anos, a Finep destinou mais de R$ 2,3 milhões para 300 projetos na região Centro-Oeste, valor quatro vezes maior do que o aplicado entre 2019 e 2022. O resultado, segundo a instituição, reflete a retomada consistente dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação no país.

Os vencedores regionais passam agora a disputar a etapa nacional, que ocorrerá em dezembro, no Palácio do Planalto. Antes disso, o prêmio terá novas edições em Florianópolis (23/10, região Sul) e Recife (6/11, região Nordeste). As etapas do Sudeste e Norte já ocorreram em setembro, no Rio de Janeiro e em Manaus.

No total, 115 projetos concorrem ao Prêmio Finep de Inovação 2025, selecionados entre cerca de 3 mil propostas apoiadas entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024. Além da premiação principal, haverá destaque para iniciativas lideradas por mulheres ou com participação feminina majoritária, reforçando a agenda de diversidade e inclusão.

A cerimônia será transmitida ao vivo pelo YouTube da Finep.

Serviço

3ª Etapa Regional do Prêmio Finep de Inovação 2025 – Região Centro-Oeste

Data: 8 de outubro de 2025, às 15h

Local: Millenium Convention Center, SCES Trecho 2, Conjunto 10 Lote 18 – Asa Sul, Brasília (DF)