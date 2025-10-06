InícioCidades DF
COMEMORAÇÃO

Zoológico de Brasília promove fim de semana especial pelo Dia das Crianças

Programação gratuita reúne diversão, educação ambiental e atividades para toda a família no sábado e no domingo

Zoológico de Brasília promove fim de semana especial pelo Dia das Crianças - (crédito: Material cedido ao Correio )
Zoológico de Brasília promove fim de semana especial pelo Dia das Crianças - (crédito: Material cedido ao Correio )

Para celebrar o Dia das Crianças, o Zoológico de Brasília preparou um fim de semana de festa com uma programação gratuita que combina lazer, aprendizado e contato com a natureza. As atividades ocorrem no sábado (11/10) e no domingo (12/10), com atrações voltadas para todas as idades.

O objetivo é proporcionar momentos de diversão em família e, ao mesmo tempo, despertar o interesse pelo cuidado com o meio ambiente e os animais. Durante o fim de semana, os visitantes poderão participar de brincadeiras, apresentações teatrais, ações educativas e ainda aproveitar a vacinação gratuita, oferecida em parceria com a Secretaria de Saúde.

Sábado 

O primeiro dia de atividades contará com apresentações teatrais, oficinas e jogos voltados ao público infantil. As tendas de educação ambiental estarão abertas com exposições e atividades que mostram o trabalho de conservação realizado pela Fundação Jardim Zoológico de Brasília. A vacinação gratuita também estará disponível durante todo o dia.

Domingo 

A programação de domingo promete ainda mais animação, com brinquedos infláveis, novas apresentações teatrais e atividades recreativas. O público também poderá visitar a feira de artesanato organizada em parceria com a Secretaria de Turismo, que reunirá produtos locais e opções de lembranças sustentáveis.

Um dos destaques será o lançamento do livro Pequi e o Cerrado Voador, criado pela Avinc e pelo Jaguaracambé. A obra conta a história de Pequi, uma loba-guará que foi resgatada, tratada e devolvida à natureza pelo Zoológico de Brasília.

Serviço

  • Local: Zoológico de Brasília
  • Data: 11 e 12 de outubro
  • Horário: das 8h30 às 16h
  • Entrada: gratuita

 

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 06/10/2025 15:29
