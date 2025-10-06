Zoológico de Brasília promove fim de semana especial pelo Dia das Crianças - (crédito: Material cedido ao Correio )

Para celebrar o Dia das Crianças, o Zoológico de Brasília preparou um fim de semana de festa com uma programação gratuita que combina lazer, aprendizado e contato com a natureza. As atividades ocorrem no sábado (11/10) e no domingo (12/10), com atrações voltadas para todas as idades.

O objetivo é proporcionar momentos de diversão em família e, ao mesmo tempo, despertar o interesse pelo cuidado com o meio ambiente e os animais. Durante o fim de semana, os visitantes poderão participar de brincadeiras, apresentações teatrais, ações educativas e ainda aproveitar a vacinação gratuita, oferecida em parceria com a Secretaria de Saúde.













Sábado

O primeiro dia de atividades contará com apresentações teatrais, oficinas e jogos voltados ao público infantil. As tendas de educação ambiental estarão abertas com exposições e atividades que mostram o trabalho de conservação realizado pela Fundação Jardim Zoológico de Brasília. A vacinação gratuita também estará disponível durante todo o dia.

Domingo

A programação de domingo promete ainda mais animação, com brinquedos infláveis, novas apresentações teatrais e atividades recreativas. O público também poderá visitar a feira de artesanato organizada em parceria com a Secretaria de Turismo, que reunirá produtos locais e opções de lembranças sustentáveis.

Um dos destaques será o lançamento do livro Pequi e o Cerrado Voador, criado pela Avinc e pelo Jaguaracambé. A obra conta a história de Pequi, uma loba-guará que foi resgatada, tratada e devolvida à natureza pelo Zoológico de Brasília.

Serviço

Local: Zoológico de Brasília

Zoológico de Brasília Data: 11 e 12 de outubro

11 e 12 de outubro Horário: das 8h30 às 16h

das 8h30 às 16h Entrada: gratuita