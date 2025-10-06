Polícia prende mãe e amigo suspeitos de estuprar bebê de um mês

A mãe da vítima foi detida imediatamente, ainda nas dependências do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) - (crédito: Davidyson Damasceno/Iges-DF)

A mãe de uma bebê de um mês e 23 dias e um amigo dela foram presos no domingo (6/10), suspeitos de agressão física e estupro de vulnerável, em Santa Maria. Ação foi executada por policiais militares do 26º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A ocorrência teve início após uma denúncia feita pelo Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), que acionou a PMDF para verificar uma suspeita de agressão contra uma criança.

No hospital, a equipe médica confirmou que a vítima, uma menina de pouco mais de 1 mês de idade, apresentava sinais de agressão física e lesões na região genital, indicando a possibilidade de violência sexual.

Diante dos indícios, a mãe da vítima foi detida imediatamente ainda nas dependências do hospital. Em diligências na região, a guarnição da PMDF localizou e prendeu o amigo da mulher, considerado o principal suspeito do crime.

Os dois envolvidos foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia Civil. A bebê, que permanece internada no HRSM em estado grave, aguarda transferência para o Hospital de Base de Brasília (HBB), onde deve receber atendimento médico especializado.