Corrida Marotinha 2025 vai celebrar o Dia das Crianças

Prova infantil do Correio Braziliense terá percursos de 50, 75, 100, 200, 300 e 400 metros, para atletas de 4 a 13 anos. Evento contará com brincadeiras e espaço de lazer para toda a família

As provas da Marotinha neste ano contarão com duas pistas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
A tradicional corrida infantil promovida pelo Correio Braziliense está de volta e a edição de 2025 promete ser ainda mais especial. A Marotinha será realizada em 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, com uma programação gratuita e repleta de atividades para toda a família.

O evento acontece em frente ao Centro Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV, um dos pontos mais emblemáticos da capital, de fácil acesso e perfeito para reunir a comunidade brasiliense em um dia de celebração, esporte e alegria. Destinada a crianças de 4 a 13 anos, a Marotinha oferece percursos de 50, 75, 100, 200, 300 e 400 metros, com provas divididas por faixas etárias. A grande novidade desta edição é a implantação de duas pistas de corrida, garantindo mais fluidez, conforto e segurança para os pequenos atletas.

Mais do que uma competição, a Marotinha é uma experiência de aprendizado, integração e incentivo ao esporte desde cedo. A corrida estimula o desenvolvimento físico e motor das crianças, além de promover valores como disciplina, superação e espírito esportivo.

Durante todo o dia, o público poderá aproveitar um espaço kids completo, com brinquedos infláveis, cama elástica, fliperamas, oficinas e diversas atividades recreativas, em um ambiente pensado para que as crianças se divirtam com segurança e os pais possam acompanhar tudo com tranquilidade.

De acordo com Gilvan Ferreira dos Santos, idealizador da Associação de Atletismo do Paranoá e Itapoã (Ascap), 40 crianças atendidas pelo projeto social irão participar da Marotinha deste ano."Vejo a Marotinha como um evento de grande importância, porque promove inclusão e incentiva as crianças a acreditarem em seus talentos e sonhos. É uma forma de celebrar, de permitir que elas interajam e vivam momentos lúdicos que despertam o melhor de ser criança. Para mim, é fundamental ver os participantes do projeto envolvidos nessa experiência. Todos estão muito ansiosos", afirmou.

Para se iscrever nasta acessar: (https://brasilcorrida.com.br/#/evento/marotinha-2025)

 

 

Mariana Saraiva

Repórter

Por Mariana Saraiva
postado em 07/10/2025 06:00 / atualizado em 07/10/2025 07:19
