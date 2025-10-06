Eleições 2026: TRE-DF abre inscrições para mesários voluntários

Por Ana Carolina Alli**

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) está com inscrições abertas para ampliar e renovar o banco de mesários voluntários que atuarão nas Eleições Gerais 2026. Todo eleitor com mais de 18 anos pode se inscrever e contribuir diretamente para o fortalecimento da democracia.

A pessoa interessada pode se inscrever pelo site do TRE-DF, ou pelo aplicativo e-Título, em “Mesário voluntário”. No entanto, o cadastro não significa convocação imediata, mas garante prioridade na chamada para as Eleições Gerais 2026.

Em Brasília, a maior parte dos mesários atua de forma voluntária. O TRE-DF informa que os mesários têm direito a dois dias de folga por cada dia trabalhado e pela conclusão do treinamento, sem perda de salário. Importante: as folgas devem ser negociadas com a empresa, o órgão ou a instituição em que a mesária ou o mesário trabalhava na época da eleição. Além disso, muitos servidores públicos se inscrevem para aproveitar os benefícios previstos em lei e o registro de relevância do serviço prestado em casos de promoção no órgão público.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti