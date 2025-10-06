Eleições 2026: TRE-DF abre inscrições para mesários voluntários

Por Ana Carolina Alli**
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) está com inscrições abertas para ampliar e renovar o banco de mesários voluntários que atuarão nas Eleições Gerais 2026. Todo eleitor com mais de 18 anos pode se inscrever e contribuir diretamente para o fortalecimento da democracia.
A pessoa interessada pode se inscrever pelo site do TRE-DF, ou pelo aplicativo e-Título, em “Mesário voluntário”. No entanto, o cadastro não significa convocação imediata, mas garante prioridade na chamada para as Eleições Gerais 2026.
Em Brasília, a maior parte dos mesários atua de forma voluntária. O TRE-DF informa que os mesários têm direito a dois dias de folga por cada dia trabalhado e pela conclusão do treinamento, sem perda de salário. Importante: as folgas devem ser negociadas com a empresa, o órgão ou a instituição em que a mesária ou o mesário trabalhava na época da eleição. Além disso, muitos servidores públicos se inscrevem para aproveitar os benefícios previstos em lei e o registro de relevância do serviço prestado em casos de promoção no órgão público.
*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti
Saiba Mais
- Esportes Palmeiras solta nota oficial, critica rivais e fala em tentativa de “instaurar o caos”
- Esportes Cristian Oliveira mostra insatisfação com pouco espaço no Grêmio
- Esportes Beraldo aponta caminho para superar concorrência na Seleção
- Diversão e Arte Mariah Carey faz história com “Here For It All” e reafirma seu legado na música