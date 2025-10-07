Incêndio na Chapada dos Veadeiros equivale a 107 mil campos de futebol

Incêndio que ameaçava Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é extinto, mas focos seguem ativos em outras áreas - (crédito: Ramilla Yamanaka)

A Operação Cavalcante 2025 mobiliza 155 profissionais no combate aos incêndios florestais na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Segundo o último boletim divulgado por volta das 15h desta segunda-feira (6/10), o incêndio que ameaçava o Parque Nacional foi extinto. O parque não chegou a ser atingido e permanece aberto à visitação.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Fogo (Sisfogo), os incêndios na região já somam 77 mil hectares atingidos, equivalente a 107 mil campos de futebol. Apesar do avanço no controle das chamas, as frentes de combate continuam ativas em diferentes pontos da região. A atuação inclui o Território Kalunga (Vão do Moleque e Região do Prata), Diadema, Boa Vista, Avá-Canoeiro, Cavalcante e Colinas do Sul.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o boletim, as brigadas do ICMBio, Ibama, Brivac, Rede Contra Fogo e Cerrado de Pé atuam principalmente em territórios indígenas e quilombolas. Os bombeiros militares de Goiás e a brigada da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) concentram esforços em Cavalcante e no Parque Estadual Águas do Paraíso.

Como medida preventiva, também foi iniciado o apoio às queimas de roçado no Território Quilombola Kalunga, para reduzir o risco de novos incêndios. O trabalho em solo é reforçado por apoio aéreo do Ibama, e a chegada de mais 30 brigadistas está prevista para os próximos dias, a fim de fortalecer as ações de combate.