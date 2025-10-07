InícioCidades DF
COMBATE AO FOGO

Incêndio na Chapada dos Veadeiros equivale a 107 mil campos de futebol

Segundo boletim divulgado pelo ICMBio, as chamas que atingiram 77 mil hectares do parque nacional foram extintas, mas há focos em outras áreas

Incêndio que ameaçava Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é extinto, mas focos seguem ativos em outras áreas - (crédito: Ramilla Yamanaka)
A Operação Cavalcante 2025 mobiliza 155 profissionais no combate aos incêndios florestais na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Segundo o último boletim divulgado por volta das 15h desta segunda-feira (6/10), o incêndio que ameaçava o Parque Nacional foi extinto. O parque não chegou a ser atingido e permanece aberto à visitação.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Fogo (Sisfogo), os incêndios na região já somam 77 mil hectares atingidos, equivalente a 107 mil campos de futebol. Apesar do avanço no controle das chamas, as frentes de combate continuam ativas em diferentes pontos da região. A atuação inclui o Território Kalunga (Vão do Moleque e Região do Prata), Diadema, Boa Vista, Avá-Canoeiro, Cavalcante e Colinas do Sul.

Segundo o boletim, as brigadas do ICMBio, Ibama, Brivac, Rede Contra Fogo e Cerrado de Pé atuam principalmente em territórios indígenas e quilombolas. Os bombeiros militares de Goiás e a brigada da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) concentram esforços em Cavalcante e no Parque Estadual Águas do Paraíso.

Como medida preventiva, também foi iniciado o apoio às queimas de roçado no Território Quilombola Kalunga, para reduzir o risco de novos incêndios. O trabalho em solo é reforçado por apoio aéreo do Ibama, e a chegada de mais 30 brigadistas está prevista para os próximos dias, a fim de fortalecer as ações de combate.

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
postado em 07/10/2025 08:49
