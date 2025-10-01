InícioCidades DF
MEIO AMBIENTE

Incêndio consome quase 2 mil hectares da Chapada dos Veadeiros

Fogo se alastra há três dias pela região de Cavalcante, em Goiás. Segundo os bombeiros, terreno montanhoso e de difícil acesso dificulta o combate ao fogo

Incêndio atinge a Chapada dos Veadeiros desdeo último domingo (28/9) - (crédito: Roberto V iana/Agecom)
Incêndio atinge a Chapada dos Veadeiros desdeo último domingo (28/9) - (crédito: Roberto V iana/Agecom)

Uma área da Chapada dos Veadeiros, próxima ao município de Cavalcante (GO), é devastada pelo fogo há três dias. Até o momento, 1.886 hectares de vegetação foram consumidos pelas queimadas — o equivalente a mais de 2 mil campos de futebol —, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO). Ainda não se sabe se o incêndio teve motivação criminosa. 

O terreno montanhoso e de difícil acesso — localizado na região da Estrada para Colinas do Sul, zona rural de Cavalcante —, aliado ao clima seco, altas temperaturas e ventos fortes, dificulta o combate, que enfrenta chamas elevadas. "A previsão indica possível melhora das condições nos próximos dias", informa a corporação. A queimada apresenta três linhas de fogo, isto é, bordas de um incêndio sem controle em vegetação. 

Terreno montanhoso e de difícil acesso dificulta o combate
Terreno montanhoso e de difícil acesso dificulta o combate (foto: Divulgação/CBMGO)

Nesta quarta (1º/10), uma equipe de especialistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo) chegou para reforçar a contenção. Na véspera, duas equipes dos bombeiros estiveram em campo. Brigadas comunitárias também atuam no combate às chamas. 

No início de setembro, um incêndio de grandes proporções causou enormes prejuízos à região conhecida como Vale do São Pedro, no município de São João d'Aliança (GO), portal da Chapada dos Veadeiros. Estima-se que a área atingida pelo fogo chegou a 10km².

Parque

De acordo com o Instituto Chico Mendes (ICMBio), não há, até o momento desta publicação, focos de incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que permanece aberto à visitação.

Balanço divulgado nesta quarta-feira (1º) pelo ICMBio informa que a força de campo que combate o fogo conta com 35 brigadistas. Desses, 24 são do PrevFogo; seis são da Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante (Brivac); e 5, do ICMBio.

A equipe é auxiliada por cinco viaturas. Algumas propriedades foram atingidas com danos a cercas e cocheiras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 01/10/2025 15:38
x