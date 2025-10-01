Incêndio consome quase 2 mil hectares da Chapada dos Veadeiros

Uma área da Chapada dos Veadeiros, próxima ao município de Cavalcante (GO), é devastada pelo fogo há três dias. Até o momento, 1.886 hectares de vegetação foram consumidos pelas queimadas — o equivalente a mais de 2 mil campos de futebol —, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO). Ainda não se sabe se o incêndio teve motivação criminosa.

O terreno montanhoso e de difícil acesso — localizado na região da Estrada para Colinas do Sul, zona rural de Cavalcante —, aliado ao clima seco, altas temperaturas e ventos fortes, dificulta o combate, que enfrenta chamas elevadas. "A previsão indica possível melhora das condições nos próximos dias", informa a corporação. A queimada apresenta três linhas de fogo, isto é, bordas de um incêndio sem controle em vegetação.

Terreno montanhoso e de difícil acesso dificulta o combate (foto: Divulgação/CBMGO)

Nesta quarta (1º/10), uma equipe de especialistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo) chegou para reforçar a contenção. Na véspera, duas equipes dos bombeiros estiveram em campo. Brigadas comunitárias também atuam no combate às chamas.

No início de setembro, um incêndio de grandes proporções causou enormes prejuízos à região conhecida como Vale do São Pedro, no município de São João d'Aliança (GO), portal da Chapada dos Veadeiros. Estima-se que a área atingida pelo fogo chegou a 10km².

Parque



De acordo com o Instituto Chico Mendes (ICMBio), não há, até o momento desta publicação, focos de incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que permanece aberto à visitação.

Balanço divulgado nesta quarta-feira (1º) pelo ICMBio informa que a força de campo que combate o fogo conta com 35 brigadistas. Desses, 24 são do PrevFogo; seis são da Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante (Brivac); e 5, do ICMBio.

A equipe é auxiliada por cinco viaturas. Algumas propriedades foram atingidas com danos a cercas e cocheiras.

