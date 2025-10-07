InícioCidades DF
Noroeste e Jardim Botânico terão fornecimento de energia suspenso hoje (7/10)

Manutenção será operada das 9h às 13h no Noroeste e de 10h às 16h no Jardim Botânico

Neoenergia realiza manutenção nesta terça-feira - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A Neoenergia programou para esta terça-feira (7/10) a execução de serviços de melhoria, modernização e manutenção da rede elétrica em endereços do Noroeste e Jardim Botânico.

No Noroeste, a interrupção ocorrerá das 9h às 13h, nas quadras SQNW 109 e SQNW 309. Já no Jardim Botânico, o fornecimento ficará temporariamente suspenso no Condomínio Solar de Brasília, Área Especial 01, das 10h às 16h.

Além dos desligamentos programados, eventuais quedas de energia também podem ocorrer de forma inesperada em alguma outra região. 

Nestes casos, a população pode acionar a Neoenergia pelo telefone 116 e registrar a ocorrência. Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 07/10/2025 05:30
