Procon realiza fiscalização em distribuidoras de bebidas nesta terça (7/10)

Distribuidoras de bebidas do Sudoeste começaram o dia recebendo a visita de fiscais do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon). Após o aumento de denúncias de bebidas adulteradas com metanol no Distrito Federal, o órgão fará uma série de inspeções em várias regiões administrativas. Todas as equipes de fiscalização do Procon DF estão trabalhando e pelo menos 15 estabelecimentos devem ser fiscalizadas nesta terça (7/10).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o diretor de fiscalização do Procon, Rafael Oliveira, o trabalho do órgão é complementar ao que está sendo realizado pela Vigilância Sanitária. “É importante que a gente trabalhe junto e tente abranger o maior número de estabelecimentos comerciais”, explicou.

O diretor contou que, na última semana, receberam uma denúncia de irregularidades em uma distribuidora de Taguatinga e a partir daí, resolveram intensificar as fiscalizações. “Não encontramos nada falsificado, mas encontramos algumas bebidas vencidas. Aí o estabelecimento foi autuado e a gente achou importante continuar a operação, montar um dia D, uma blitz para fazer hoje mais distribuidoras”, disse Rafael Oliveira.

O Correio acompanhou a fiscalização em duas distribuidoras de bebida no Sudoeste. Ambas foram autuadas, uma por causa de alguns refrigerantes vencidos e outra por causa de quatro garrafas de bebida sem o rótulo onde não é especificada a origem.

Bel Melo, proprietário de uma distribuidora no Sudoeste, contou à reportagem que tem percebido uma diminuição na venda de destilados desde que os casos de intoxicação por metanol aumentaram. “O povo está com medo”, constatou.