Após internação, Hungria retorna aos palcos nesta sexta; confira os shows

Internado durante quatro dias sob suspeita de intoxicação por metanol em bebida adulterada, Hungria está liberado pelos médicos para retomar a agenda de shows. Conforme comunicado oficial do artista, na sexta (10/10) o rapper se apresentará em Jaboticabal (SP), e no sábado (11/10) em Arcos (MG).
Hungria recebeu alta hospitalar do DF Star na tarde de domingo (5/10), ocasião em que compartilhou uma foto com a equipe médica que o ajudou na recuperação. “Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida", escreveu nas redes sociais. "Meu muito obrigado também a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória e gratidão.”
Segundo o boletim médico, o rapper apresentou "excelente evolução clínica" após duas sessões de hemodiálise, mas seguirá cuidados clínicos e reavaliação ambulatorial. Embora Hungria tenha ingerido vodca na noite anterior à internação, um laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF confirmou que a bebida consumida pelo artista no DF não estava contaminada com metanol. Os peritos identificaram que as garrafas apreendidas tinham indícios de falsificação, mas sem a substância tóxica.
Os exames laboratoriais do cantor não detectaram metanol presente no sangue, de acordo com informações do Subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos. Outro caso, envolvendo um homem de 47 anos internado no Hospital de Base com suspeita de intoxicação por metanol, ainda segue em investigação.
Os sintomas que culminaram na hospitalização de Hungria envolviam dor de cabeça, náusea, vômitos, visão turva e alterações metabólicas graves. O médico que o acompanhava, Leandro Machado, apontou suspeitar da intoxicação por uma bebida consumida por Hungria em São Paulo, no dia 28/9.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais