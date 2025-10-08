Mutirão de emprego oferece mais de mil vagas na Esplanada dos Ministérios

Atendimentos do Sine também estão disponíveis por meio da Carteira de Trabalho Digital - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) promove, nesta quarta-feira (8/10), das 9h às 17h, o Mutirão de Emprego, na Esplanada dos Ministérios, Bloco F. A ação, promovida em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, oferece mais de mil vagas de emprego para a população.

Cerca de 40 empresas participam do evento, realizando pré-seleções e entrevistas no local. A iniciativa integra as comemorações pelos 50 anos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Coordenada pelo MTE, a Rede Sine atua em parceria com estados e municípios e conta com 1.500 agências em todo o país, oferecendo serviços como intermediação de mão de obra, encaminhamento ao seguro-desemprego, orientação e qualificação profissional. Esses atendimentos também estão disponíveis por meio da Carteira de Trabalho Digital.