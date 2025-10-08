Santa Maria recebe novo Centro de Educação da Primeira Infância

A comunidade de Santa Maria recebeu, nesta quarta-feira (8/10), um novo Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Abelha Mirim, que atende 188 crianças em turmas de berçário e maternal I e II. Na cerimônia de inauguração, o governador Ibaneis Rocha destacou o compromisso do governo com a educação infantil no Distrito Federal. “No início do nosso governo eram 26 mil crianças na fila das creches e o nosso compromisso é de até o final do ano não ter nenhuma criança fora de creche no Distrito Federal", destacou.

O chefe do Executivo ressaltou ainda que já foram entregues 27 Cepis pelo DF e que outras nove unidades estão previstas para este ano. "As obras das creches são obras da família, porque traz o acolhimento da criança e segurança para a mãe”, concluiu.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, destacou, ainda, a expansão das vagas em creches e o compromisso do governo com a educação da capital. “Não é só um Cepi, é dignidade para as famílias. Zeramos o berçário, Maternal 1 e Maternal 2 em Santa Maria e vamos começar 2026 com todas as filas zeradas. Aqui já estava sobrando vaga então estamos remanejando para colocar mais crianças”, afirmou.

O administrador de Santa Maria, Josiel França, ressaltou que a inauguração da nova unidade de educação vai além de uma construção. “Hoje estamos entregando uma creche tão importante para Santa Maria Norte, mas não é só uma obra de concreto e tijolo. Estamos investindo no futuro de Santa Maria, aproximando o governo das famílias que mais precisam”, disse.







