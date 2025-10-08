Foragido de facção criminosa do Piauí é preso em Samambaia

Ação integrada da PCDF resulta na prisão de foragido de alta periculosidade do Piauí - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem considerado de alta periculosidade e foragido do estado do Piauí foi preso em Samambaia Norte nesta semana, durante uma operação coordenada entre a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) e a Polícia Civil do Piauí. O investigado, apontado como integrante de facção criminosa, estava foragido após envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em seu estado de origem.

Segundo a Polícia Civil do DF, a prisão ocorreu após troca de informações entre os policiais de Samambaia e de São Raimundo Nonato (PI), com apoio do Setor de Inteligência da Polícia Civil de Teresina. No momento da captura, o foragido estava com outros suspeitos ligados ao tráfico no DF. Durante a ação, foram apreendidos três carros de alto valor e diversos celulares, utilizados para coordenar atividades ilícitas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As investigações apontam que o criminoso havia se estabelecido em Samambaia e atuava com comparsas na distribuição de drogas em várias localidades do DF. As apurações seguem em andamento para identificar e capturar outros integrantes do grupo criminoso.